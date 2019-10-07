Новая утечка данных была обнаружена в Сбербанке
В руки к злоумышленникам попала информация о пяти тысячах клиентов
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Сбербанк заявил о новых случаях утечки личной информации своих клиентов. На этот раз в руки злоумышленников попали данные о пластиковых картах пяти тысяч потребителей услуг финансовой организации.
Служба безопасности банка и полицейские выяснили, что к утечке данных причастен один из бывших сотрудников, который подозревается в предыдущем «сливе» информации.
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ИСТОЧНИК KP.RU