Новая утечка данных была обнаружена в Сбербанке

7 Окт. 23:53 2019-10-07T23:53:41+03:00

В руки к злоумышленникам попала информация о пяти тысячах клиентов

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Сбербанк заявил о новых случаях утечки личной информации своих клиентов. На этот раз в руки злоумышленников попали данные о пластиковых картах пяти тысяч потребителей услуг финансовой организации.

Служба безопасности банка и полицейские выяснили, что к утечке данных причастен один из бывших сотрудников, который подозревается в предыдущем «сливе» информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU