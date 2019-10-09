Вершинин напомни, что Россия «будет строже относиться к визовым запросам США»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-09T11:31:58+03:00

В МИД пообещали внимательнее относиться к визовым запросам из США Фото: Иван ВИСЛОВ

Это станет ответом на недопуск делегатов из РФ в США

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал ситуацию с отказом российским делегатам в посещении США. Это приведет к тому, что Россия будет «строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам».

Дипломат отметил, что реакция с российской стороны будет обязательно.

- Не были выданы визы по линии ООН. Это специальные «ооновские» визы, которые выдаются для того, чтобы представители стран приезжали на официальные мероприятия ООН — не с какими-то другими целями в США, не в рамках двустороннего обмена, - комментирует «Известиям» Вершинин.

Полная симметричность ответа невозможна, так как речь идет об отказе, который получен не США, а штаб-квартирой ООН, расположенной на территории данной страны.

Ранее сообщалось, что американская сторона не выдала документы части собиравшейся на Генассамблею ООН российской делегации.

В связи с этим первый и шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили свою работу до 17:00 по московскому времени 8 октября. Причиной стали проблемы с выдачей виз для участия в сессии делегатам из России и ряда других стран. Об этом стало известно внезапно.

ИСТОЧНИК KP.RU