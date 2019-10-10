Каждый второй россиянин отказывается от отпуска из-за нехватки денег

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-10T10:21:59+03:00

Также многие ограничивают себя в развлечениях, платном лечении и покупках одежды с обувью

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Около 46% россиян отказываются брать отпуска из-за острой нехватки денег. Об этом свидетельствует опрос аналитического центра НАФИ.

Согласно данным исследования, многие жители нашей страны ограничивают себя даже в посещении театров и кинотеатров (29%), отказываются от платного лечения (27%) и поездок к родственникам и друзьям (24%).

Также каждый пятый респондент экономит на приобретении одежды и обуви, а 18% опрошенных готовы перестать покупать действительно необходимые предметы домашнего обихода.

Гораздо меньше россиян ограничивают себя и своих детей в образовании, однако их число все равно увеличилось за последние четыре года. Если в 2015 году показатель составлял всего 6% россиян, то в 2019-м - около 10%, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что из-за падения доходов россияне стали экономить даже на стиральном порошке и букетах для учителей, правда, в случае с цветами тенденция ежегодная.

ИСТОЧНИК KP.RU