Преемница Меркель сделала заявление о России и Крыме
Преемница Ангелы Меркель по партии ХДС в Германии рассказала о своем отношении по вопросу территориальной принадлежности Крыма. Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила партию, лидером которой до этого являлась канцлер Германии. Немецкое правительство в 2019 году уже призывало смягчить санкции в отношении России.
Карренбауэр заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене, что власти страны хотят выстраивать «добрососедские отношения с Россией». Но при этом здесь не признают итоги референдума, который прошел в 2014 году в Крыму. Политик считает произошедшее нарушением международного права.
- Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть, - приводит ее слова РИА Новости.
За отмену или смягчение санкций в отношении России выступает еще ряд политических партий стран Европы. С таким призывом к ЕС обратилась итальянская "Лига". Поддерживают Россию французские республиканцы.
ИСТОЧНИК KP.RU