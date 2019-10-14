2019-10-14T07:50:24+03:00
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о России и Крыме

Аннегрет Крамп-Карренбауэр вместо Меркель возглавила Христианско-демократический союз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрАннегрет Крамп-КарренбауэрФото: REUTERS
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Преемница Ангелы Меркель по партии ХДС в Германии рассказала о своем отношении по вопросу территориальной принадлежности Крыма. Напомним, Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила партию, лидером которой до этого являлась канцлер Германии. Немецкое правительство в 2019 году уже призывало смягчить санкции в отношении России.

Карренбауэр заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене, что власти страны хотят выстраивать «добрососедские отношения с Россией». Но при этом здесь не признают итоги референдума, который прошел в 2014 году в Крыму. Политик считает произошедшее нарушением международного права.

- Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть, - приводит ее слова РИА Новости.

За отмену или смягчение санкций в отношении России выступает еще ряд политических партий стран Европы. С таким призывом к ЕС обратилась итальянская "Лига". Поддерживают Россию французские республиканцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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