В МИД Китая потребовали от Турции прекратить бои в Сирии

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-15T11:27:38+03:00

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Китай присоединился к странам, осуждающим спецоперацию Турции «Источник мира». Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале боевых действий в Сирии с 9 октября. В ходе атаки погибли уже несколько турецких военных, есть жертвы седи мирного населения. Ватикан признал ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой. С призывами прекратить бои к Турции обратились главы ряда европейских стран. Теперь к ним присединился и Китай.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал урегулировать конфликт дипломатическим, а не военным способом.

- Китай категорически против того, чтобы международные вопросы решались путем применения силы, - приводит его слова ТАСС. - Мы требуем, чтобы турецкая сторона проявила ответственность и объединила усилия с международным сообществом в борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU