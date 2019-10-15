2019-10-15T11:27:38+03:00
В мире

В МИД Китая потребовали от Турции прекратить бои в Сирии

Официальный представитель ведомства Гэн Шуан призвал власти Турции объединить усилия с мировым сообществом по борьбе с терроризмом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китай призвал Турцию прекратить бои в СирииКитай призвал Турцию прекратить бои в СирииФото: REUTERS
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Китай присоединился к странам, осуждающим спецоперацию Турции «Источник мира». Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале боевых действий в Сирии с 9 октября. В ходе атаки погибли уже несколько турецких военных, есть жертвы седи мирного населения. Ватикан признал ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой. С призывами прекратить бои к Турции обратились главы ряда европейских стран. Теперь к ним присединился и Китай.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал урегулировать конфликт дипломатическим, а не военным способом.

- Китай категорически против того, чтобы международные вопросы решались путем применения силы, - приводит его слова ТАСС. - Мы требуем, чтобы турецкая сторона проявила ответственность и объединила усилия с международным сообществом в борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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