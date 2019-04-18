Москалькова готовит обращение к властям США о помиловании Винника

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-18T10:21:07+03:00

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит специальное обращение к властям США с просьбой об освобождении российского специалиста по криптовалютам Александра Винника, который с лета 2017 года находится в греческой тюрьме.

Сайт kp.ru писал о том, что мужчину задержали по обвинению в отмывании средств, которое ему предъявили американцы. На родине же Винник подозревается в мошенничестве в сфере компьютерной информации. Москва неоднократно просила экстрадировать программиста в Россию, и Верховный суд Греции даже согласился с таким решением, однако мужчина все еще находится в следственном изоляторе. Между тем, на родине у Винника осталась супруга с детьми. Женщина больна и ребята могут остаться сиротами. Сам же обвиняемый вновь объявил голодовку.

"Есть институт помилования, который исходит из того, что человек совершил преступление, но исходя из особых ситуаций гуманитарного характера он может быть освобожден. Я буду готовить такое обращение и очень надеюсь, что оно будет услышано", - заявила Москалькова.

По ее словам, всегда есть ситуации, требующие исключительного подхода. Так, например, во всех странах мира совершивший преступление человек подлежит освобождению, если он смертельно болен. Поэтому важно, чтобы Вашингтон сейчас взглянул на происходящее с точки зрения прав человека и гуманизма и, возможно, отказался от экстрадиции.

ИСТОЧНИК KP.RU