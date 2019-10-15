Текст соглашения по Brexit может быть опубликован 16 октября

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-15T20:56:01+03:00

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Итоговый текст соглашения по Brexit может быть опубликован в среду, 16 октября. Великобритания и Евросоюз уже договорились по всем основным вопросам сделки. При этом Лондон, по словам европейских источников, пошел на большие уступки.

Так, например, он разрешил провести таможенную границу по Ирландскому морю при условии, что на территории Северной Ирландии будут применяться те же правила контроля, что и в остальном Соединенном Королевстве.

Теперь премьер-министру Британии Борису Джонсону нужно добиться принятия этой сделки парламентом страны, в частности, депутатами Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. До настоящего момента они выступали категорически против проведения морской границы, передает The Guardian.

Сайт kp.ru писал, что сам Джонсон ранее говорил о твердом намерении провести сделку через парламент до 31 октября 2019 года. При необходимости политик готов отстаивать свою правоту даже через суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722132" frameborder="0"></iframe> Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!

ИСТОЧНИК KP.RU