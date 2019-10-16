В Совфеде ответили на требования Украины распустить ЛНР и ДНР
Требование роспуска самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик заведомо неприемлемо и делает бессмысленным Минские соглашение. Такое заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики - стороны соглашений», - написал сенатор в своем Twitter.
Пушков назвал такие требования Киева «странными манёврами», которые могут «забить гвоздями дверь к мирному процессу». Он также предположил, что такие заявления Украины являются попыткой выиграть время.
Напомним, Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Украину на переговорах по Донбассу заявила, что Киев требует разведения сил в зоне разграничения и роспуска ДНР и ЛНР. В противном случае, незалежная намерена отказаться от выполнения политической части минских договоренностей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»