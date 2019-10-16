Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту Трампа
Пентагон и канцелярия вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса отказались предоставить документы комитетам Палаты представителей в рамках дела по процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу.
В канцелярии Пенса решение об импичменте назвали «самопровозглашенным», поскольку нижняя палата так и «не утвердила никакого "расследования импичмента"».
В Пентагоне сообщили о «правовых и практических трудностях», однако заявили, что готовы работать с Палатой представителей «если будет найдено соответствующее решение по этому вопросу».
Как писал сайт kp.ru, ранее в Палате представителей заявили, что не планирует проводить голосование по импичменту, но призвали к голосованию Белый дом, где процедуру назвали незаконной.
Напомним, поводом для импичмента стал телефонный разговор американского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Оппозиция утверждает, что во время переговоров Трамп оказывал давление на главу Украины, требуя начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.
ИСТОЧНИК KP.RU