2019-10-16T08:27:24+03:00
В мире

Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту Трампа

В канцелярии вице-президента процедуру назвали «самопровозглашенной»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту ТрампаПенс и Пентагон не будут сотрудничать с демократами по импичменту ТрампаФото: REUTERS
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Пентагон и канцелярия вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса отказались предоставить документы комитетам Палаты представителей в рамках дела по процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу.

В канцелярии Пенса решение об импичменте назвали «самопровозглашенным», поскольку нижняя палата так и «не утвердила никакого "расследования импичмента"».

В Пентагоне сообщили о «правовых и практических трудностях», однако заявили, что готовы работать с Палатой представителей «если будет найдено соответствующее решение по этому вопросу».

Как писал сайт kp.ru, ранее в Палате представителей заявили, что не планирует проводить голосование по импичменту, но призвали к голосованию Белый дом, где процедуру назвали незаконной.

Напомним, поводом для импичмента стал телефонный разговор американского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Оппозиция утверждает, что во время переговоров Трамп оказывал давление на главу Украины, требуя начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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