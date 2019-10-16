2019-10-16T15:41:51+03:00
Звезды

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Главных героев, их магические способности и монстров показали всего за 20 секунд [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Актер Генри Кавилл в роли Геральта в сериале "Ведьмак"Актер Генри Кавилл в роли Геральта в сериале "Ведьмак"
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Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак». Всего за двадцать секунд создатели показали основных героев и их магические способности.

В июле Netflix показал первые кадры сериала. В том же месяце платформа представила первый двухминутный тизер.

Изначально премьера первого сезона «Ведьмака» планировалась на 2020 год, однако недавно появились сообщения, что сериал выйдет на экраны уже до конца текущего года.

Сериал «Ведьмак» — экранизация цикла фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой - охотник на монстров, ведьмак Геральт из Ривии. Он пытается выжить в мире, где люди оказываются более злыми, чем чудовища.

Накануне, сюжет сериала автор саги одобрил экранизацию своего романа.

Netflix опубликовал новый тизер «Ведьмака».

ИСТОЧНИК KP.RU

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