2019-10-16T21:21:38+03:00
Общество

Представитель ООН призвал закрыть украинский сайт «Миротворец»

Замглавы миссии ООН Бенджамин Моро обратился к депутатам Верховной Рады
Юлия САЛЬНИКОВА
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Верховная Рада Украины рассмотрит просьбу представителя ООНВерховная Рада Украины рассмотрит просьбу представителя ООНФото: REUTERS
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В ООН призвали депутатов Верховной Рады закрыть сайт «Миротворец». Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро считает, что сайт нарушает международные нормы. Напомним, сайт представляет собой некую базу тех, кто по мнению националистов Украины является врагом страны. В списке есть журналисты, артисты, туда даже попала супруга нынешнего президента Владимира Зеленского.

- Как вы знаете, сайт публикует личные данные людей, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Люди, чьи данные размещаются на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели, - приводит слова Моро «Украинская правда».

Представитель ООН выступил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова. Моро призвал «принять меры», поскольку опубликованная на сайте информация «несет опасность для лиц», указанных в списках.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, кому сейчас принадлежит этот сайт. Закрывать его он не станет, потому что "неправильно президенту вмешиваться в работу СМИ".

Ранее с просьбой закрыть сайт обратилось правительство ФРГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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