"Не будь дураком": Трамп просил Эрдогана начать переговоры с курдами
Президент США Дональд Трамп просил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана начать переговоры с курдами. Соответствующее письмо было отправлено на прошлой неделе, 9 октября - в день, когда Анкара объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии.
Американский лидер писал о том, что курды впервые готовы пойти на беспрецедентные уступки. В подтверждение своих слов он даже приложил копию послания генерала Мазлума Абди.
"История скажет тебе спасибо, если всё сделаешь правильно. А если нет, то в истории ты останешься дьяволом. Не будь жестким парнем. Не будь дураком", - говорится в письме, опубликованном телекомпанией CNN.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила, что послание подлинное.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе Турция напала на проживающих в Сирии курдов. США отказались защищать своих бывших союзников и решили вывести войска из страны, и тогда мусульманский народ обратился за помощью к официальным властям Дамаска и России.
Курды согласились передать под контроль САР все приграничные населенные пункты, лишь бы республика помогла противостоять турецким войскам.
Сирийские военные встретились с отступающими войсками США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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