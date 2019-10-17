"Не будь дураком": Трамп просил Эрдогана начать переговоры с курдами

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-17T08:15:38+03:00

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Президент США Дональд Трамп просил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана начать переговоры с курдами. Соответствующее письмо было отправлено на прошлой неделе, 9 октября - в день, когда Анкара объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии.

Американский лидер писал о том, что курды впервые готовы пойти на беспрецедентные уступки. В подтверждение своих слов он даже приложил копию послания генерала Мазлума Абди.

"История скажет тебе спасибо, если всё сделаешь правильно. А если нет, то в истории ты останешься дьяволом. Не будь жестким парнем. Не будь дураком", - говорится в письме, опубликованном телекомпанией CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила, что послание подлинное.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе Турция напала на проживающих в Сирии курдов. США отказались защищать своих бывших союзников и решили вывести войска из страны, и тогда мусульманский народ обратился за помощью к официальным властям Дамаска и России.

Курды согласились передать под контроль САР все приграничные населенные пункты, лишь бы республика помогла противостоять турецким войскам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dev.kp.ru/video/embed/737831" frameborder="0"></iframe> Сирийские военные встретились с отступающими войсками США.

ИСТОЧНИК KP.RU