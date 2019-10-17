2019-10-17T20:38:42+03:00
Политика

Сенаторы США подготовили новые «болезненные» санкции против России и Турции

Законопроект разработан в связи с турецкой операцией на северо-востоке Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенаторы США подготовили новые «болезненные» санкции против России и ТурцииСенаторы США подготовили новые «болезненные» санкции против России и ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В свете турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии в сенате США собираются представить новый законопроект, включающий «болезненные» ограничительные меры в отношении Москвы и Анкары.

«Двухпартийный законопроект (...) потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с ИГ* и предотвратить возрождение ИГ* в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии. Кроме того, ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России», - говорится в тексте законопроекта.

Документ представят председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш и старший демократ комитета Роберт Менендес.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Анкаре начались переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с вице-президентом Соединённых Штатов Майкл Пенсом. Американская делегация прибыла в турецкую столицу для обсуждения военной операции в Сирии, а также, чтобы официально сообщить о введении американских санкций.

*запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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