Турция возобновила спецоперацию в Сирии несмотря на соглашение с США

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-18T12:10:50+03:00

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На северо-востоке Сирии Турци вновь открыла огонь. Ранее с США подписано соглашение о пятидневном режиме тишины, чтобы курды могли отойти от границы нейтральной территории. Но несмотря на договоренность, власти Турции приняли решение продолжить спецоперацию «Источник мира» на этой территории. Об обстрелах в Рас-эль-Айн сообщает Reuters в пятницу 18 октября. В Турции пока никак не прокомментировали срыв договора.

Ранее Дональд Трамп поблагодарил в твиттер президента Турции за "спасенные жизни", он говорил о перемирии. На это Эрдоган ответил ему в соцсетях, что гораздо больше жизней можно спасти, если уничтожить террористов.

В четверг 17 октября в Анкару прилетели вице-президент США и Госсекретарь США. Однако, Эрдоган сказал журналистам, что встречаться с ними не будет - он готов обсудить ситуацию в Сирии только с Трампом. Переговоры с Пенсом и Помпео все-таки состоялись.

ИСТОЧНИК KP.RU