2019-10-18T13:10:37+03:00
Звезды

Подписчики экс-супермодели Жизель Бундхен поражены ее сходством с матерью

Бразильянка опубликовала в Instagram две фотографии для сравнения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жизель Бундхен с мамойЖизель Бундхен с мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бразильская супермодель Жизель Бундхен уже давно официально завершила свою карьеру и больше не является "ангелом" Victorias secret, но до сих пор продолжает радовать пользователей красивыми снимками. Недавно она опубликовала у себя на странице в Instagram небольшой коллаж из фотографий, чем весьма удивила пользователей.

На снимках запечатлена сама 39-летняя бразильянка в более юные годы, а также ее мама в молодости. Жизель предложила подписчикам оценить, насколько они внешне похожи.

"Моя мама и я, когда мы были молодыми. Вы думаете, похожи?", - написала модель в описании к посту.

giselegisele
"Моя мама и я в молодости. Похожи ли мы?"
550662 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Абсолютное большинство комментаторов пришли к выводу, что сходство действительно поразительное.

"Да, вы обе абсолютно прекрасны", - написал известный модный парикмахер Луиджи Мурену.

"Просто близнецы!", - поддержал его пользователь под ником moniqueaguillera

Мама бразильской модели и сейчас выглядит прекрасно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мама бразильской модели и сейчас выглядит прекрасноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Красота передается из поколения в поколение, какие вы замечательные", - восхитилась nattisousa.

Сайт kp.ru писал, что Бундхен до сих пор входит в список самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, однако теперь большую часть времени она проводит не на подиумах, а со спортсменом Томом Брэди и детьми: 9-летним Бенджамином, 6-летней Вивиан и сыном мужа от первого брака Джоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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