Подписчики экс-супермодели Жизель Бундхен поражены ее сходством с матерью
Бразильская супермодель Жизель Бундхен уже давно официально завершила свою карьеру и больше не является "ангелом" Victorias secret, но до сих пор продолжает радовать пользователей красивыми снимками. Недавно она опубликовала у себя на странице в Instagram небольшой коллаж из фотографий, чем весьма удивила пользователей.
На снимках запечатлена сама 39-летняя бразильянка в более юные годы, а также ее мама в молодости. Жизель предложила подписчикам оценить, насколько они внешне похожи.
"Моя мама и я, когда мы были молодыми. Вы думаете, похожи?", - написала модель в описании к посту.
Абсолютное большинство комментаторов пришли к выводу, что сходство действительно поразительное.
"Да, вы обе абсолютно прекрасны", - написал известный модный парикмахер Луиджи Мурену.
"Просто близнецы!", - поддержал его пользователь под ником moniqueaguillera
Мама бразильской модели и сейчас выглядит прекрасноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
"Красота передается из поколения в поколение, какие вы замечательные", - восхитилась nattisousa.
Сайт kp.ru писал, что Бундхен до сих пор входит в список самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, однако теперь большую часть времени она проводит не на подиумах, а со спортсменом Томом Брэди и детьми: 9-летним Бенджамином, 6-летней Вивиан и сыном мужа от первого брака Джоном.
ИСТОЧНИК KP.RU