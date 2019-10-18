2019-10-18T22:00:13+03:00
В мире

«Пока что все работает»: Трамп обсудил с Эрдоганом перемирие в Сирии

Американский лидер заявил, что Анкара вернулась к «полной паузе» в боевых действиях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Пока что все работает»: Трамп обсудил с Эрдоганом перемирие в Сирии«Пока что все работает»: Трамп обсудил с Эрдоганом перемирие в СирииФото: REUTERS
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Прекращение огня установлено и Анкара вернулась к «полной паузе» в боевых действиях в рамках военной операции «Источник мира». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп после общения со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Только что говорил с президентом Турции. Он сказал мне, что был незначительный снайперский и минометный огонь, который был быстро устранен. Он очень хочет, чтобы перемирие, или пауза, сработало», — написал американский лидер в своем Twitter.

Журналистам в Белом доме Трамп сообщил, что ситуация все равно остается «очень хрупкой». Однако, по его словам, «пока что все работает» и он «очень рад тому, как разворачивается ситуация».

Напомним, 17 октября на переговорах в Анкаре турецкий лидер и вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о пятидневном режиме тишины в районе турецкой военной операции для вывода сил Рабочей партии Курдистана.

Однако на следующий день от курдов поступило сообщение о возобновлении обстрелов в городе Рас-эль-Айн. Эрдоган назвал эту информацию ложью и заявил, что ни о каком возобновлении военных действий в Сирии речи быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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