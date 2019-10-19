2019-10-19T14:53:31+03:00
Политика

Захарова: России не понятны цели присутствия войск США в Сирии

Вашингтон уже несколько раз сообщал о выводе своих военных из республики, но они до сих пор там
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев ТАССМария Захарова. Фото: Артем Коротаев ТАСС
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Министерству иностранных дел России не понятны цели и стратегия присутствия американских войск в зоне вооруженного конфликта в Сирии. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, никто точно не знает, как поступит Вашингтон в следующий момент, и даже внутри международной коалиции на протяжении многих лет нет единства позиции.

"Они, как и с Афганистаном - то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, - так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией. Они то расширяются, то углубляются, то остаются, то уходят", - сказала Захарова в программе "Центральное телевидение" в эфире телеканала НТВ.

Сайт kp.ru писал, что ранее в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР. Многие члены Конгресса выступили против такого решения, назвав его "стратегической ошибкой".

Сирийские войска взяли под контроль погранпереход на границе с Турцией в городке Кобани.Наш спецкор Александр КОЦ передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира»

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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