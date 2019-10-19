2019-10-19T16:13:55+03:00
Политика

В Генпрокуратуре Грузии допросили оскорбившего Путина журналиста Габунию

Ведущий уверен, что конечной целью является арест экс-гендиректора «Рустави 2»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Георгий ГабунияГеоргий ГабунияФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Генпрокуратуре Грузии допросили журналиста Георгия Габунию, который больше минуты оскорблял президента России Владимира Путина в прямом эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

Как сообщает грузинская телекомпания «Имеди», Габуния считает, что его его, а и других бывших сотрудников телеканала допросили с целью собрать компромат для ареста бывшего гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия.

Напомним, после того, как телеведущий больше минуты оскорблял российского лидера у здания телеканала пришли на митинг порядка тысячи возмущенных граждан. Решением Страсбургского суда «Рустави 2» был передан во владение бизнесмену Кибару Халваши, который уволил Ника Гварамия, обещавшего мочиться в вино и Боржоми, продаваемые в Россию.

Как писал сайт kp.ru, экс-гендиректор сообщил о создании своей телекомпании «Мтавари архи» и пообещал, что канал поможет создать «западное и демократическое будущее Грузии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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