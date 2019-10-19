Антикоррупционный суд Украины арестовал приближенного Порошенко Олега Гладковского

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-19T19:16:17+03:00

Экс-сотрудник СНБО арестован на 2 месяца с возможностью внесения залога

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В субботу, 19 октября, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал до 15 декабря бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, близкого соратника экс-президента незалежной Петра Порошенко.

Решение суда предусматривает право внесения залога в 10,6 миллиона гривен (430 тысяч долларов).

В минувший четверг, 17 октября, Гладковского задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при попытке выехать из страны. Бывший чиновник объявил голодовку.

Гладковского подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. Детективы НАБУ также установили, что соратник Порошенко не задекларировал доходы жены на общую сумму в 164,5 тысячи долларов, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости в Киева.

Отметим, днем ранее, 18 октября, американский бизнесмен украинского происхождения, советник президента Соединённых Штатов Сэм Кислин обвинил окружение Порошенко в краже полутора миллиарда долларов.

Экс-президент Украины и его команда являются фигурантами 13 уголовных дел, связанных с использованием должностного положения, незаконным обогащением, а также госизменой.

ИСТОЧНИК KP.RU