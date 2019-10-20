2019-10-20T09:46:11+03:00
Общество

Российская фигуристка покорила США платьем, которое меняет цвет по ходу выступления

Анна Щербакова выиграла этап гран-при в США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Платье из синего становится краснымПлатье из синего становится краснымФото: Кадр видео
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Фигуристки тоже, оказывается, «такие девочки». Например, Анна Щербакова, которая дебютировала в произвольной программе в США, так и не смогла определиться, в каком платье ей выходить на лед – в синем или в красном. Поэтому надела оба. Точнее, платье одно, а цвета у него два.

Вышла на лед 15-летняя фигуристка в синем наряде, но в середине выступление легким движением руки под бурные аплодисменты зала сменила цвет платья на красный. В Сети принялись обсуждать платье-трансформер Щербаковой. Костюм фигуристки оказался чуть л не загадочнее «сине-золотого платья», которое активно обсуждали несколько лет назад в Интернете. Теперь пользователи YouTube гадают, как Анна провернула этот трюк. Соотвечественники хвалят постановщиков номера:

- Задумка с платьем неожиданная. Анна молодчинка! !Браво команде Тутберидзе (Этери Тутберидзе – тренер Щербаковой – прим.ред), - пишут комментарии в видео выступления.

- А этот трюк с платьем, это как работает? Кто-то сказал: «Ахалай-махалай»?

- Я ничего подобного не видела в фигурном катании. Браво создателям и исполницельнице.

Для Анны Щербаковой это было первое серьезное выступление на мировом уровне действующей чемпионки России. Исполнив два четверных прыжка в своей программе, выиграла этапа Гран-При в Лас-Вегасе.

Платье фигуристки Анны Щербаковой меняет цвет по ходу выступления .

ИСТОЧНИК KP.RU

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