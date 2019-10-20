2019-10-20T18:20:44+03:00
В мире

Трамп по ошибке назвал главу Пентагона «Эсперанто»

Настоящая фамилия министра обороны - Эспер
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп ошибочно назвал главу Пентагона «Эсперанто»Трамп ошибочно назвал главу Пентагона «Эсперанто»Фото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп допустил ошибку в фамилии министра обороны США Марка Эспера. Американский лидер назвал главу Пентагона искусственным языком «Эсперанто».

Такую ошибку глава Белого дома допустил в Twitter. В своем посту президент рассказал как идут дела с соглашением о прекращение огня в зоне турецкая военная операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы". Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!», - написал Трамп.

Пользователи соцсети напомнили американскому лидеру настоящую фамилию министра. Однако редактировать пост нельзя, поэтому через некоторое время он был просто удален.

Напомним, в августе на митинге в Манчестере американский лидер по ошибке оскорбил своего сторонника и попросил охрану вывести мужчину в майке с надписью «Трамп-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

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