2019-10-21T14:30:27+03:00
Политика

Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии

Тогда на территории республики не останется вооруженных формирований, угрожающих нацбезопасности Турции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Лавров - глава МИД РФСергей Лавров - глава МИД РФФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Проживающие на территории Сирии курды должны быть вписаны в конституцию страны, и тогда от них перестанет исходить угроза национальной безопасности Турции. Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

Дипломат подчеркнул, что Москва считает подобное разрешение конфликта оптимальным, а потому открыто его продвигает.

" [Необходимо] достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице МИД РФ в ВК.

Сайт kp.ru писал, что 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Главной ее целью является выселение курдов из 30-километровой зоны безопасности. Несколькими днями ранее операция была приостановлена, но лишь на 120 часов. За это время вооруженные формирования должны покинуть "захваченные" территории.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннеса
В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца
В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана
Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО
Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100
Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»
Специалист назвала альтернативу антибиотикам
В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%
В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию
На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»