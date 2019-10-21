Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-21T14:30:27+03:00

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Проживающие на территории Сирии курды должны быть вписаны в конституцию страны, и тогда от них перестанет исходить угроза национальной безопасности Турции. Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своей болгарской коллегой Екатериной Захариевой.

Дипломат подчеркнул, что Москва считает подобное разрешение конфликта оптимальным, а потому открыто его продвигает.

" [Необходимо] достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице МИД РФ в ВК.

Сайт kp.ru писал, что 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Главной ее целью является выселение курдов из 30-километровой зоны безопасности. Несколькими днями ранее операция была приостановлена, но лишь на 120 часов. За это время вооруженные формирования должны покинуть "захваченные" территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU