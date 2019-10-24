Сирийские курды обвинили Турцию в применении химоружия

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-24T09:27:02+03:00

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Председатель исполнительного комитета "Сирийского демократического совета" (SDC) Ильхам Ахмед обвинила Турцию в применении фосфора во время проведения военной операции на севере САР.

Во время своего выступления в Конгрессе США она заявила, что у курдов нет возможности провести экспертизу, чтобы доказать сказанное, но Анкара повинна и в других несчастьях. Так, из-за наступления турецких войск свои дома пришлось покинуть 300 тысячам человек, а 250 мирных граждан, в основном дети, погибли. Еще около 300 считаются пропавшими без вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU