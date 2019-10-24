2019-10-24T09:27:02+03:00
Политика

Сирийские курды обвинили Турцию в применении химоружия

Демократический совет САР уверяет, что мирные жители республики подверглись воздействию фосфора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель исполнительного комитета "Сирийского демократического совета" (SDC) Ильхам Ахмед обвинила Турцию в применении фосфора во время проведения военной операции на севере САР.

Во время своего выступления в Конгрессе США она заявила, что у курдов нет возможности провести экспертизу, чтобы доказать сказанное, но Анкара повинна и в других несчастьях. Так, из-за наступления турецких войск свои дома пришлось покинуть 300 тысячам человек, а 250 мирных граждан, в основном дети, погибли. Еще около 300 считаются пропавшими без вести.

Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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