В Москве «двойник» Конора Макгрегора отвлекал фанатов и журналистов от звезды ММА

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-24T15:31:22+03:00

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Организаторы приезда Конора Макгрегора в Москву позаботились не только о проживании и прочих удобствах известного спортсмена. Чтобы поклонники и журналисты не мешали ирландцу спокойно перемещаться, в том числе и в зал, где проходила конференция, на улицу выпускали «двойника». Мужчина, очень похожий на Макгрегора ходил по сигналу возле здания, где должна пройти встреча со СМИ, в компании телохранителей.

Видео «фейкового Конора» появилось в Сети. Даже поклонникам смешанных единоборств было трудно отличить двойника от оригинала.

Задумка отвлечь толпу таким способом удалась. Как только «фальшивый» Конор появлялся на улице, журналисты и поклонники спортсмена устремлялись за ним следом.

Напомним, во время конференции Макгрегор сообщил, что вернется в бои ММА 18 января 2020 года. В 2016 году боец объявил, что уходит из спорта, но ушел он тогда всего на один день.

Ранее Макгрегор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив бой в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739881" frameborder="0"></iframe> По Москве ходил фейковый Макгрегор.

ИСТОЧНИК KP.RU