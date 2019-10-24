«У победы много отцов»: Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии

24 Окт. 23:33 2019-10-24T23:33:55+03:00

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Комментируя заявление президента Соединённых Штатах Дональда Трампа о его заслугах в урегулировании ситуации в Сирии, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вспомнил пословицу о победе.

«Мы же с вами знаем - поражение оно всегда сирота, а у победы много отцов», - сказал представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание на «тенденцию к внезапным варьированиям» политической линии Вашингтона. По его словам, изменения иногда достаточно неожиданные.

По словам пресс-секретаря, временами многим странам, в том числе и России, очень трудно объяснять и для себя, и для своих партнеров «мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне».

Напомним, что глава Белого дома начал заявлять о заслугах в Сирии после подписания соглашения между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов с целью вывода сил Рабочей партии Курдистана. Договор был достигнут в ходе переговоров турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса.

В то же время реальное урегулирование обстановки произошло после подписания меморандума президентами России и Турции, Владимиром Путиным и Реджеп Таипом Эрдоганом - в документе установлены условия выхода курдских формирований из Манбиджа и Таль Рифа в течение 150 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU