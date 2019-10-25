В Киеве заявили, что России придется поставлять газ через Украину
Россия будет вынуждена прокачивать газ через территорию Украины в 2020 году в рамках выполнения своих контрактных обязательств. Такое заявление сделал заместитель председателя Национального банка незалежной Дмитрий Сологуб.
Он пояснил, что в прогнозе ежегодно учитываются несколько условий, среди которых контракт, объем оставшегося в хранилищах газа и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход страны. Чтобы отвечать им всем, "Газпрому" придется поставить в Европу через Украину как минимум 50 миллиардов кубометров топлива.
При этом Сологуб все же допускает возможность временного прекращения транзита российского газа. Нацбанк уже обсуждает эту проблему с представителями "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", передает "Сегодня".
Сайт kp.ru писал, что сейчас в Москве всеми силами пытаются разрешить газовые споры с Киевом. Одно из последних озвученных предложений касалось прекращения всех судебных процессов между странами в обмен на более дешевое топливо для Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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