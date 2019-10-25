2019-10-25T07:29:31+03:00
Политика

В Киеве заявили, что России придется поставлять газ через Украину

"Газпром"должен прокачать около 50 млрд кубометров топлива, чтобы выполнить свои обязательства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Украине рассказали о вынужденном транзите российского газаНа Украине рассказали о вынужденном транзите российского газаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия будет вынуждена прокачивать газ через территорию Украины в 2020 году в рамках выполнения своих контрактных обязательств. Такое заявление сделал заместитель председателя Национального банка незалежной Дмитрий Сологуб.

Он пояснил, что в прогнозе ежегодно учитываются несколько условий, среди которых контракт, объем оставшегося в хранилищах газа и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход страны. Чтобы отвечать им всем, "Газпрому" придется поставить в Европу через Украину как минимум 50 миллиардов кубометров топлива.

При этом Сологуб все же допускает возможность временного прекращения транзита российского газа. Нацбанк уже обсуждает эту проблему с представителями "Нафтогаза" и "Укртрансгаза", передает "Сегодня".

Сайт kp.ru писал, что сейчас в Москве всеми силами пытаются разрешить газовые споры с Киевом. Одно из последних озвученных предложений касалось прекращения всех судебных процессов между странами в обмен на более дешевое топливо для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек
В Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала
В Сенате Конгресса США подготовили резолюцию, осуждающую процедуру импичмента Трампа
Небензя раскритиковал Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
США планируют направить дополнительные ВС в Сирию для защиты нефти
В России около 70% граждан довольны тем, как организована диспансеризация
В посольстве России сообщили о дате возвращения Марии Бутиной на родину
Парламент Германии отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
В США допросили Эминема из-за его песен с угрозами Трампу
Американские эксперты назвали С-400 "смертоносным оружием"
Джонсон заявил, что планирует провести досрочные выборы 12 декабря
В Кремле прокомментировали списание Россией долгов африканским странам
«У победы много отцов»: Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Американского бегуна в майке "Иисус спасет" спас от сердечного приступа врач по имени Иисус
Эксперт заявил, что пребывание США на захваченных курдскими оккупантами нефтяных полях Сирии незаконно
Песков рассказал, как Путин и Эрдоган составляли меморандум по Сирии
ЦБ может включить в Систему быстрых платежей возможность выплачивать пенсии и пособия
США начали процесс депортации Бутиной
Путин в шутку предложил часть своей зарплаты египетскому коллеге
Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
NASA намерено купить дополнительные места на «Союзах»
Суд оставил Абызова под арестом до 25 января
МИД Украины заявил, что готов к переговорам «по Крыму»
Абызов рассказал суду о вынужденном отъезде сына в США
На Украине собираются продавать демонтированные и «декоммунизированные» памятники Ленину
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Николая Герасименко