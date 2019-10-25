Юристы усмотрели в словах Макгрегора о дагестанцах нарушение статьи УК

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-25T14:33:29+03:00

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Ирландский боец UFС Конор Макгрегор допустил во время пресс-конференции высказывание, которое можно расценить, как нарушение одной из статей уголовного кодекса. Юристы уверены, что подобный поступок гостя нашей страны заслуживает правовой оценки и наказания.

Ирландец во время встречи с журналистами отметил, что его постоянный противник из Дагестана Хабиб Нурмагомедов боится драться с ним в столице.

Это связано с тем, что Нурмагомедов выходит на октагон только против тех, кого заведомо способен победить. Против тех, кто сильнее он не выступает. Такие качества, по мнению Макгрегора, заложены во всех дагестанцах от природы. Они имеются и у знаменитого российского бойца.

Комментируя данные высказывания член Общественной палаты Дагестана, юрист Дина Бийгишиева была возмущена.

- Любой адекватный человек, посещая ту или иную страну, интересуется, какие там законы и порядки. Ему неплохо было бы уяснить, что в России его высказывания о дагестанцах — это чистой воды статья Уголовного кодекса», - заявила Байгишиева телеканалу «360».

Она напомнила, что в России и в Европе запрещен «язык вражды», или hate speech. Общество соблюдает законы, которые не позволяют разжигать ненависть применительно к нациям, этносам и народам.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что во время визита в Москву Макгрегор назвал дату своего возвращения на ринг. 18 января на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе состоится бой с его участием.

aiba_fight Конор Макгрегор оскорбил дагестанцев

ИСТОЧНИК KP.RU