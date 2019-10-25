Отец Марии Бутиной будет дожидаться дочь в России

СЕГОДНЯ 21:14 2019-10-25T21:14:52+03:00

В самое ближайшее время россиянку должны освободить из тюрьмы в США

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Валерий Бутин не планирует лететь в США, чтобы встретить дочь Марию Бутину. Девушку в самое ближайшее время должны освободить из тюрьмы в Штатах.

Мужчина заявил ФАН, что будет встречать дочку в столичном аэропорту. Планируется, что Мария выйдет на свободу 25 октября, в субботу. Она отбыла 18-месячный срок в США. Сразу после освобождения сотрудники иммиграционно-таможенной службы Соединенных Штатов доставят ее в аэропорт и займутся переправкой в Россию.

Сайт kp.ru сообщал, что девушку арестовали в июле 2018 года. Ее обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента. Она частично признала свою вину и это помогло смягчить наказание. После несколько дней срока сократили по амнистии и это позволило Марии оказаться на свободе уже в конце октября, а не к новому году, как планировалось ранее.

Комментируя данное событие Сергей Лавров отметил, что вся Россия рада тому, что "наконец-то американское правосудие после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались".

ИСТОЧНИК KP.RU