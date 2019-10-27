Владимир Соловьев опубликовал кадры авиаударов в Сирии во время ликвидации главаря ИГ*

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-27T12:25:18+03:00

Российский журналист предположил, что на записи уничтожен дом, где находился аль-Багдади

Изменить размер текста: A A

В Сеть попало видео предполагаемого места ликвидации аль-Багдади. Кадры опубликовал в твиттер телеведущий Владимир Соловьев. Он оставил комментарий к ролику, происходящее снято в городе Береша.

- По данным некоторых местных информационных агентств, лидер ИГ аль-Багдади прятался здесь, - написал телеведущий.

У американских СМИ другая версия произошедшего. Главарь запрещенной в России организации «Исламское государство» ликвидирован в городе Идлиб. Он подорвал на себе жилите смертника, уничтожив также двух своих жен. Это произошло, когда американские войска вычислили его местонахождение и зашли на территорию, занятую террористами.

Официальное заявление глава Белого дома сделает в воскресенье 27 октября. Дональд Трамп анонсировал в твиттер, что это будет "нечто очень важное".

В иракской разведке источник подтвердил журналистам уничтожение главаря террористической группировки.

* Запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU