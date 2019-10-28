Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений

СЕГОДНЯ 05:39 2019-10-28T05:55:28+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала видеообращение основателя и командира националистического батальона «Азов» Андрея Билецкого к президенту Украины Владимиру Зелескому, в котором комбат пригрозил ввести в Донбасс десять тысяч бойцов, чтобы сорвать разведение войск.

Она напомнила, что «четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений», и все эти «четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве».

«Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Билецкий пригрозил ввести тысячи бойцов в Донбасс после перепалки Зеленского с одним из добровольцев Нацкорпуса в населенном пункте Золотое, откуда по «формуле Штайнмайера» должны быть выведены украинские военные.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

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ИСТОЧНИК KP.RU