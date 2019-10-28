2019-10-28T07:54:17+03:00
Политика

Вашингтон отказал Москве в передаче российского летчика Ярошенко

Россиянин до сих пор не может поверить в такое решение американских властей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон отказал Москве в передаче российского летчика ЯрошенкоВашингтон отказал Москве в передаче российского летчика ЯрошенкоФото: семейный архив.
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Вашингтон отказал Москве в передаче российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме. Об этом начальник департамента международных переводов Соединённых Штатов Паулы Вульф сообщил в письме на имя российской коллеги из Министерства юстиции России Александры Дроновой.

«7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме Danbury, штат Коннектикут», — цитирует «Известия» официальное сообщение Вульфа.

В письме отказ объяснили «серьезностью обвинений» и «тяжестью преступлений»

Как сообщает здание, сам Ярошенко признается, что не ожидал такого решения американских властей и до сих пор не может поверить, что пришел отказ. Он заявил, что возвращение россиянки Марии Бутиной на родину вселило в него надежду.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2019 года Минюст США в очередной раз принял на рассмотрение направленный российской стороной запрос о передачи приговоренного к 20 годам заключения россиянина.

Напомним, летчика задержали в 2010 году в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В МИД РФ отмечают, что Ярошенко стал заложником правоохранительной системы США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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