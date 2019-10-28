Вашингтон отказал Москве в передаче российского летчика Ярошенко
Вашингтон отказал Москве в передаче российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме. Об этом начальник департамента международных переводов Соединённых Штатов Паулы Вульф сообщил в письме на имя российской коллеги из Министерства юстиции России Александры Дроновой.
«7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме Danbury, штат Коннектикут», — цитирует «Известия» официальное сообщение Вульфа.
В письме отказ объяснили «серьезностью обвинений» и «тяжестью преступлений»
Как сообщает здание, сам Ярошенко признается, что не ожидал такого решения американских властей и до сих пор не может поверить, что пришел отказ. Он заявил, что возвращение россиянки Марии Бутиной на родину вселило в него надежду.
Как писал сайт kp.ru, в мае 2019 года Минюст США в очередной раз принял на рассмотрение направленный российской стороной запрос о передачи приговоренного к 20 годам заключения россиянина.
Напомним, летчика задержали в 2010 году в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В МИД РФ отмечают, что Ярошенко стал заложником правоохранительной системы США.
ИСТОЧНИК KP.RU