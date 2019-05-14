2019-05-14T08:40:59+03:00
Политика

Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию

Экстрадиция летчика может состояться в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Летчик Константин Ярошенко из Ростова-на-ДонуЛетчик Константин Ярошенко из Ростова-на-ДонуФото: из семейного архива
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Министерство юстиции Соединенных Штатов приняло на рассмотрение направленный российской стороной запрос о возвращении на родину приговоренного к 20 годам заключения летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, экстрадиция может быть осуществлена в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.

"Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения", - говорится в адресованном Ярошенко письме.

Антонов подчеркнул, что сейчас посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом США. Так, например, 6 мая ведомству была вручена нота с требованием обеспечить оказание россиянину квалифицированной медицинской помощи и проведение регулярных профилактических обследований, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Константина Ярошенко арестовали в 2010 году на территории Либерии. Американские спецслужбы обвинили его в сговоре с целью контрабанды наркотиков и приговорили к 20 годам заключения.

За время нахождения в тюрьме у мужчины сильно ухудшилось состояние здоровья. Также его пытались обвинить в организации бунта и нападении с использованием холодного оружия. Сам россиянин считает, что его хотят подставить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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