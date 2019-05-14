Минюст США рассматривает запрос о возвращении Ярошенко в Россию
Министерство юстиции Соединенных Штатов приняло на рассмотрение направленный российской стороной запрос о возвращении на родину приговоренного к 20 годам заключения летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, экстрадиция может быть осуществлена в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.
"Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения", - говорится в адресованном Ярошенко письме.
Антонов подчеркнул, что сейчас посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом США. Так, например, 6 мая ведомству была вручена нота с требованием обеспечить оказание россиянину квалифицированной медицинской помощи и проведение регулярных профилактических обследований, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что Константина Ярошенко арестовали в 2010 году на территории Либерии. Американские спецслужбы обвинили его в сговоре с целью контрабанды наркотиков и приговорили к 20 годам заключения.
За время нахождения в тюрьме у мужчины сильно ухудшилось состояние здоровья. Также его пытались обвинить в организации бунта и нападении с использованием холодного оружия. Сам россиянин считает, что его хотят подставить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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