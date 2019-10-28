Националисты опровергли сообщение о вывозе оружия из Золотого

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-28T13:58:02+03:00

Ранее замглавы Нацполиции Украине заявил, что жители населенного пункта могут «чувствовать себя в безопасности»

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Сообщение Национальной полиции Украины о том, что представители радикального националистического батальона «Азов» вывезли свое нелегальное оружие из населенного пункта Золотое является «натянутой информацией». Такое заявление сделал представитель партии «Национальный корпус» Денис Янтарь.

«Вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого, является натянутой информацией», - сказал он в эфире телеканала «Наш».

По словам представителя партии, «определенные компромиссы» были достигнуты, но заявление о выводе вооружения «чересчур преувеличены».

Янтарь подчеркнул, что оружие у них остаётся и «если нужно», то националисты могут вернуться на позиции в Золотом.

Напомним, в Золотом вооруженные националисты начали спорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Позже в штабе операции Объединённых сил в Донбассе сообщили, что «ветераны - добровольцы» не принадлежат ни к каким силовым ведомствам Украины, таким образом находится в Золотом с оружием нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU