Глава «Нафтогаза» прокомментировал решение Дании по «Северному потоку - 2»

СЕГОДНЯ 20:46 2019-10-30T20:46:58+03:00

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«Оружие геополитики» нельзя остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Так глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство российского газопровода «Северный поток - 2».

«Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения», — написал глава украинской компании в Facebook.

Эффективным «противодействием агрессии» Москвы Коболев назвал европейские санкции. Он также сообщил о необходимости скорейшего внедрение на Украине европейского энергетического законодательства, которое «будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза».

Также глава «Нафтогаза» рассказал о «пользе» продолжения судебных разбирательств с «Газпромом».

Напомним, 30 октября, после нескольких отказов датское энергетическое агентство все же одобрило проект маршрута газопровода «Северный поток - 2», который пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм в Баренцевом море. Ранее разрешение на строительство выдали Финляндия, Швеция и Германия. Берлин отмечал, что газопровод не имеет ничего общего с политикой и выгоден для европейских потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU