Премьер Венгрии хочет лично встретиться с Зеленским

СЕГОДНЯ 01:38 2019-10-31T01:44:54+03:00

Орбан пояснил, что не может составить мнение о новом президенте Украины до личного знакомства с ним

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет лично познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы составить о нем собственное мнение.

«У нас такой обычай: пока мы лично не знаем, мы не выражаем свое мнение о человеке», - так глава венгерского правительства ответил на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Корреспондент поинтересовался у лидеров обеих стран, что они думают о Зеленском, как о политике и главе государства.

Виктор Орбан добавил, что «очень ждет встречи и знакомства с новым президентом Украины», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 30 октября, Владимир Путин посетил Будапешт по приглашению венгерского премьера. В ходе переговоров обсуждалось множество актуальных вопросов, в том числе и ситуация на Украине.

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Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Венгрию как раз к 75-летию начала Будапештской стратегической наступательной операции советских войск. 2-й и 3-й Украинские фронты разгромили немцев, взяли Будапешт и сделали окончательное поражение Третьего рейха уже неизбежным. Было ли это случайным совпадением или наоборот визит и готовился с таким подтекстом — неизвестно, но сегодня Венгрия в отличии от 1944 года один из самых близких союзников России в Европе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU