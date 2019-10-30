Путин рассказал о большом интересе Венгрии к «Турецкому потоку»

СЕГОДНЯ 21:50 2019-10-30T21:58:29+03:00

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Для Будапешта проект газопровода «Турецкий поток» представляет «большой интерес» с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны.Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам российского лидера, Москва будет только приветствовать присоединение венгерских партнеров к проекту «Турецкий поток».

Президент России также сообщил, что Москва приветствует разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток - 2». По словам Путина, Копенгаген проявил себя как «ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок».

Как писал ранее сайт kp.ru, после нескольких отказов датское энергетическое агентство все же одобрило проект маршрута «Северного потока - 2», который пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм в Баренцевом море. Трубопровод обеспечит газом Данию, Финляндию, Швецию и Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU