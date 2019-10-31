Netflix представил новый трейлер «Ведьмака»

СЕГОДНЯ 20:15 2019-10-31T20:15:39+03:00

Посмотреть сериал можно будет с 20 декабря [видео]

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Стриминговая платформа Netflix представила трейлер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов - «Ведьмак» - экранизации цикла фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

Главный герой - охотник на монстров, ведьмак Геральт, который пытается выжить в мире, где люди более опасны, чем чудовища. Ключевые роли исполняют актеры Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Изначально премьера первого сезона планировалась на 2020 год, однако Netflix сообщил, что посмотреть сериал можно будет уже с 20 декабря. Причем стриминговая платформа представит сразу все 8 серий.

Как писал сайт kp.ru, в июле Netflix показал первые кадры сериала. В том же месяце платформа представила первый двухминутный тизер. В середине октября появился новый тизер, в котором всего за двадцать секунд создатели показали основных героев и их магические способности.

Новый трейлер сериала Ведьмак .

ИСТОЧНИК KP.RU