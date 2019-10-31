2019-10-31T21:02:05+03:00
Политика

В ДНР потвердили дату начала развода сил в Петровском

Ранее Зеленский заявил, что разведение войск начнется 4 ноября
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ДНР потвердели дату начала развода сил в ПетровскомВ ДНР потвердели дату начала развода сил в ПетровскомФото: REUTERS
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике подтвердили, что 4 ноября в 13.00 по московскому времени начнется разведение сил в населенном пункте Петровском, что предусмотрено «формулой Штайнмайера». Ранее об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«29 октября контактная группа в Минске согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий: (...) 4 ноября - для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году, участке, и 2 ноября - для начала проведения подготовительных мероприятий», - сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Напомним, 29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, объявил о начале разведению войск в населенном пункте Золотое и сообщил, что через несколько дней Киев подготовится к разводу сил в Петровском. 31 октября, украинский лидер назвал точную дату – 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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