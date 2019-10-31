Пентагон обнародовал фото и видео операции по ликвидации главаря ИГ*

СЕГОДНЯ 04:46 2019-10-31T05:27:44+03:00

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Пентагон обнародовал кадры проведенной американским спецназом спецоперации по ликвидации главаря ИГ* Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Фото и видео были показаны во время пресс-конференции представителей Минобороны США в Белом доме.

На продемонстрированной главой Центрального командования американских Вооруженных сил генерал-лейтенантом Кеннетом Маккензи короткой видеозаписи можно увидеть, как бойцы спецназа с двух сторон обступают здание, где, предположительно, находился лидер исламистов.

Как писал сайт kp.ru, 30 октября генерал Маккензи раскрыл детали ликвидации главаря ИГИЛ* и подтвердил, что тело террориста «по законам военного конфликта было погребено в море».В частности, он рассказал, что вместе с аль-Багдади были убиты еще четыре женщины и один мужчина, которые отказались сложить оружие, а также уточнил, что экстремист подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп торжественно объявил, что американцам удалось уничтожить главаря ИГ*. При этом он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста. Правда, доказательств смерти аль-Багдади пока нет, и в Минобороны России усомнились в том, что эта информация соответствует действительности

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади.Подробности операции американского спецназа раскрыл 30 октября глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи

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ИСТОЧНИК KP.RU