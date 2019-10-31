Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту Трампа
Отправленный Дональдом Трампом в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту главы Белого дома, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на его адвоката Чарльза Купера, который заявил, что экс-помощник главы государства по доброй воле на вопросы демократов в нижней палате отвечать не станет.
Адвокат сообщил, что он готов принять повестку законодателей вместо Болтона и сам может выступить перед конгрессменами. Ранее сообщалось, что 31 октября палата представителей проведет общее голосование по резолюции об импичменте президента.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU