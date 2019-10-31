2019-10-31T07:06:05+03:00
Политика

Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту Трампа

Экс-советник президента США заявил, что по доброй воле на вопросы демократов отвечать не станет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонБывший советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Отправленный Дональдом Трампом в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отказался явиться в конгресс на слушания по импичменту главы Белого дома, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на его адвоката Чарльза Купера, который заявил, что экс-помощник главы государства по доброй воле на вопросы демократов в нижней палате отвечать не станет.

Адвокат сообщил, что он готов принять повестку законодателей вместо Болтона и сам может выступить перед конгрессменами. Ранее сообщалось, что 31 октября палата представителей проведет общее голосование по резолюции об импичменте президента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Вашингтоне разгорелся очередной политический скандал после того, как американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Зеленским выдал президенту Украины информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. После этого возглавляемая демократом Нэнси Пэлоси Палата представителей конгресса объявила о запуске процедуры импичмента.

Трампу объявили импичмент.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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