Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте Трампа

СЕГОДНЯ 19:16 2019-10-31T19:16:36+03:00

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В четверг, 31 октября, на первом общем голосовании Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию в поддержку импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Документ предписывает продолжить расследование по данному делу в шести комитетах Палаты представителей: по разведке, по надзору и реформе, юридическим делам, доходам и расходам, финансовым услугам, иностранным делам.

Напомним, вопрос об импичменте демократы подняли на фоне политического скандала, связанного с телефонной беседой главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам парламентариев от Демократической партии, американский лидер выдал своему украинскому коллеги информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

Как писал сайт kp.ru, ранее на слушания по импичменту в Конгресс отказался явиться отправленный американским лидером в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

ИСТОЧНИК KP.RU