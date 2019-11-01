2019-11-01T16:05:54+03:00
В мире

Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с Зеленским

Американский лидер планирует рассказать о своем телефонном разговоре в формате беседы у камина в прямом эфире
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с ЗеленскимТрамп намерен публично зачитать стенограмму беседы с ЗеленскимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что планирует в прямом эфире зачитать стенограмму телефонного разговора со своим украинском коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление американский лидер сделал после того, как палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте.

«Рано или поздно я сяду - возможно, это будет беседа президента с населением в прямом эфире на телевидении - и прочту стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать», - сказал глава Белого дома в интервью газете Washington Examiner.

Трамп в очередной раз отметил, что его разговор с президентом Украины был «хорошим» и заявил, что «не сделал ничего плохого» в отличие от предыдущих американских лидеров в отношении, которых начинали процедуру импичмента - Билл Клинтон и Ричард Никсон.

Президент США также уточнил, что Вашингтон «обязан обращать внимание» Киева на коррупцию, поскольку дает Украине деньги и оружие.

Напомним, процедуру импичмента инициировали представители Демократической партии, утверждающие, что американский лидер выдал своему украинскому коллеги информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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