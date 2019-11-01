2019-11-01T19:40:17+03:00
Происшествия

Убивший женщину на детской площадке свел счеты с жизнью в СИЗО

Опекуны рассказали о судьбе свидетельницы преступления - 5-летней дочки убитой
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Убивший женщину на детской площадке, свел счеты с жизнью в СИЗО: Опекуны рассказали о судьбе дочки Фото: СК РФУбивший женщину на детской площадке, свел счеты с жизнью в СИЗО: Опекуны рассказали о судьбе дочки Фото: СК РФ
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В среду, 30 октября, через полгода после жесткого убийства 26-летней Натальи Басовой на детской площадке в Подмосковье, обвиняемый Артем Шустов покончил жизнь самоубийством в СИЗО, где дожидался суда.

Свое преступление мужчина совершил на глазах у дочери Натальи. Стереть из памяти 5-летней дочки эти ужасные события пытались родственник убитой женщины. Ее двоюродная сестра взяла ребенка под опеку.

Как сообщает mk.ru, первые два месяца после смерти мамы девочка постоянно плакала. Психологи порекомендовали сменить гардероб, чтобы ничего не напоминало о прежней жизни. Родственники по совету избавились от всего, напоминавшем о прошлом. Издание сообщает, что опекуны смогли помочь маленькой девочке, сейчас она постепенно возвращается к нормальной жизни, у нее даже есть подруга. Однако ребенок до сих пор ходит к психологу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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