Госдолг США достиг новой рекордной отметки в $23 триллиона

СЕГОДНЯ 00:59 2019-11-02T01:23:35+03:00

Еще во время своей избирательной кампании в 2016 году Дональд Трамп обещал решить проблему гигантского государственного долга страны за восемь лет Фото: REUTERS

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Государственный долг Соединенных Штатов, по данным американского министерства финансов, к 1 ноября достиг новой рекордной отметки – 23 триллиона долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет Минфина от 31 октября.

Таким образом, за время президентства Дональда Трампа госдолг США увеличился почти на четыре триллиона долларов. Напомним, еще во время своей избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал решить проблему гигантского государственного долга страны за восемь лет – два президентских срока. Тогда госдолг США превышал 19 триллионов долларов.

Однако всего за год его правления, как ранее писал сайт kp.ru, долги страны выросли на 544 миллиардов долларов и продолжают расти, достигая всё новых рекордных отметок. Причем в начале правления нынешнего главы Белого дома американский госдолг слегка сократился, но после налоговой реформы в конце 2017 года снова стал стремительно увеличиваться. С тех пор конгрессу несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, из-за чего разгораются жаркие дебаты между демократами и республиканцами.

ИСТОЧНИК KP.RU