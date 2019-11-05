СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-05T07:23:22+03:00

На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа Фото: REUTERS

При этом местные власти не исключают подписание нового договора о голубом топливе с Россией

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Даже в условиях прекращения транзита российского газа Киев готов к отопительному сезону 2019-2020 годов. Такое заявление сделал глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, Украина имеет рекордное количество газа.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории. Почему готовы, потому что сейчас у нас в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», — сказал глава Минэнерго в эфире программы «Свобода слова».

При этом Оржель отметил, что украинские власти не исключают приоритетность подписания нового договора о транзите газа.

Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину. По итогам консультаций глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что прежде незалежной необходимо имплементировать европейские нормы в свое законодательство. В свое время в Кремле сообщили, что одним из главных условий для транзита газа является отсутствие судебных претензий со стороны «Нафтогаза». Новый раунд переговоров намечен на ноябрь.

Стоить отметить, что ранее «Укртрансгаз» задолжал больше 4,1 млрд гривен (около десяти миллиардов рублей). Компании не хватает газа даже на собственные технические нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU