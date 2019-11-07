Эрдоган в беседе с Трампом подтвердил арест сестры аль-Багдади

СЕГОДНЯ 03:58 2019-11-07T04:23:50+03:00

Об этом президент США сообщил после разговора с турецким коллегой

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил арест жены и старшей сестры ликвидированного в сирийской провинции Идлиб главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом глава Белого дома сообщил своим подписчикам в Twitter, рассказывая об «очень хорошем разговоре» с Эрдоганом, который проинформировал его о ситуации на границе с Сирией, – в частности, о том, что турецким военным удалось поймать несколько сбежавших боевиков ИГИЛ*.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее СМИ сообщили, что 65-летнюю Расмию Авад вместе с семьей задержали вечером в понедельник, 4 ноября, в сирийской провинции Алеппо. В числе задержанных – сама сестра аль-Багдади, ее муж, невестка и пятеро детей.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU