2019-10-31T02:14:35+03:00
Происшествия

Пентагон раскрыл детали ликвидации главаря ИГ*

Глава Центрального командования ВС США подтвердил, что аль-Багдади захоронен в море
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Кеннет МаккензиГлава Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Кеннет МаккензиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время спецоперации по ликвидации главаря ИГ* Бакра аль-Багдади были убиты шесть члеов группировки, в том числе четыре женщины. Об этом рассказал на пресс-конференции в Белом доме глава Центрального командования американских Вооруженных сил генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

При этом он подчеркнул, что американские военные предприняли «все необходимые меры», чтобы «избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте».

«Пять членов ИГИЛ* на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина», - уточнил генерал Маккензи.

Представитель Пентагона также заявил, что аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее, а перед этим отстреливался из тоннеля, по которому пытался уйти от преследования.

По словам генерала, проведенный анализ ДНК показал, что в ходе спецоперации «вне всякого сомнения» был уничтожен именно аль-Багдади. Кроме того, он подтвердил, что тело террориста «по законам военного конфликта было погребено в море».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 октября президент США Дональд Трамп торжественно объявил, что американцам удалось уничтожить главаря ИГ*. При этом он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации террориста. Правда, доказательств смерти аль-Багдади пока нет, и в Минобороны России усомнились в том, что эта информация соответствует действительности

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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