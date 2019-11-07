2019-11-07T00:34:19+03:00
Политика

Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом

Президент США сообщил, что 13 ноября встретится с турецким коллегой в Вашингтоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вечером в среду, 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Белом доме сообщили, что собеседники «обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы», сам же хозяин Овального кабинета рассказал, что разговор был «очень хорошим».

Американский лидер написал на своей странице в Twitter, что президент Турции проинформировал его о ситуации на границе с Сирией, в частности, о том, что турецким военным удалось поймать несколько сбежавших боевиков ИГ*.

Кроме того, Трамп сообщил, что Эрдоган по его приглашению прилетит в Вашингтон, их встреча состоится 13 ноября.

К слову, как писал сайт kp.ru, именно на этот день демократы в конгрессе назначили первые открытые слушания по импичменту президента США. Ожидается, что перед американскими законодателями выступят временный поверенный в делах Штатов на Украине Уильям Тейлор и зампомощника госсекретаря Джордж Кент.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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