Бывший генпрокурор США Сешнс решил снова стать сенатором

СЕГОДНЯ 05:30 2019-11-07T05:50:10+03:00

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Бывший глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс, которого президент Дональд Трамп ровно год назад отправил в отставку, решил снова стать сенатором, сообщает со ссылкой на неназванные источники газета The Hill.

По данным собеседников издания, республиканец Сешнс намерен баллотироваться в сенат от своего родного штата Алабама на ноябрьских выборах 2020 года, а официально о своих планах в четверг, 7 ноября. Один из источников газеты рассказал, что экс-министр юстиции хочет «выступить с поддержкой в адрес повестки Трампа, осуждая при этом усилия демократов по импичменту».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джефф Сешнс занимал кресло сенатора два десятка лет – до того, как в феврале 2017 года возглавил американский Минюст. Стоит отметить, что он с самого начала был преданным сторонником Трампа, а глава Белого дома поначалу отзывался о нем, как об очень принципиальном человеке, однако потом неоднократно критиковал его работу и руководство министерством.

7 ноября прошлого года Сешнс объявил, что оставляет свою должность по просьбе президента .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU