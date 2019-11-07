Бывший генпрокурор США Сешнс решил снова стать сенатором
Бывший глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс, которого президент Дональд Трамп ровно год назад отправил в отставку, решил снова стать сенатором, сообщает со ссылкой на неназванные источники газета The Hill.
По данным собеседников издания, республиканец Сешнс намерен баллотироваться в сенат от своего родного штата Алабама на ноябрьских выборах 2020 года, а официально о своих планах в четверг, 7 ноября. Один из источников газеты рассказал, что экс-министр юстиции хочет «выступить с поддержкой в адрес повестки Трампа, осуждая при этом усилия демократов по импичменту».
Напомним, как писал сайт kp.ru, Джефф Сешнс занимал кресло сенатора два десятка лет – до того, как в феврале 2017 года возглавил американский Минюст. Стоит отметить, что он с самого начала был преданным сторонником Трампа, а глава Белого дома поначалу отзывался о нем, как об очень принципиальном человеке, однако потом неоднократно критиковал его работу и руководство министерством.
7 ноября прошлого года Сешнс объявил, что оставляет свою должность по просьбе президента .
Трампу объявили импичмент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма
Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU