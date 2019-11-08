2019-11-08T04:29:42+03:00
Политика

«Но я стараюсь»: Зеленский признал, что еще плохо говорит по-украински

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир Зеленский: «Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь»Президент Украины Владимир Зеленский: «Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь»Фото: REUTERS
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Владимир Зеленский, который до избрания президентом Украины говорил, в основном, по-русски, постепенно совершенствует уровень знания государственного языка. Но признает, что все еще допускает ошибки.

Об этом глава соседнего государства заявил в своем очередном монологе уже традиционного цикла «Откровенно с президентом» на его YouTube-канале. Выглядит это так: Зеленский за рулем машины едет по киевским улицам и под запись рассуждает на разные темы. Делится с согражданами мыслями. По-украински, разумеется.

«Уровень украинского языка, по моему мнению, растёт. Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь», - говорит бывший КВН-щик.

Как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Зеленский рассказал об усталости: «просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать».

Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке.

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Узнав реальное положение дел на Украине, Зеленский выдал военные и государственные тайны

Владимир Зеленский, ставший президентом Украины в этом году, как оказалось, совсем не знает состояния страны, которой вызвался руководить. Знакомство с реальной Украиной происходит только сейчас и приводит Зеленского в состояние, которое его российский коллега по тусовке характеризовал краткой формулой в применении к себе: «Звезда в шоке!»

Президент Зеленский в шоке от состояния дел в «Укроборонпроме». Посетив Харьков, он оказался настолько шокирован, что даже выдал военную и государственную тайну (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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